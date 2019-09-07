Волк: подозреваемый в нападении на Памфилову задержан

Сотрудникам Главного управления уголовного розыска МВД России и подмосковной полиции удалось задержать подозреваемого в разбойном нападении на дом председателя ЦИК России Эллы Памфиловой. Это уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержание произведено в кратчайшие сроки в результате оперативно-разыскных мероприятий. Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы.

Нападение на Эллу Памфилову произошло в ночь на 6 сентября в ее доме в подмосковном поселке "Лес и река" в Истринском районе. Злоумышленник в маске проник на террасу дома главы ЦИК, после чего между ним и Памфиловой произошла потасовка. При этом глава ЦИК использовала в качестве оружия стул, а напавший на нее мужчина – электрошокер. Памфилова получила несколько электрических разрядов, прежде чем неизвестный ретировался.



Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного, и выразил надежду на то, что злоумышленник будет найден.