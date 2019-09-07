Оперативники уголовного розыска спасли людей во время пожара в Красноярском крае

Сотрудники полиции пришли на помощь людям, оказавшимся в загоревшихся домах – инцидент произошел Богучаны Красноярского края, об этом сообщили в субботу, 7 сентября, в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, капитаны полиции Виталий Ваганов и Гога Кобалия, возвращавшиеся со службы в ночное время, заметили, что загорелся строящийся дом. Правоохранители поспешили к месту инцидента и обнаружили, что пламя добралось до двух соседних жилых зданий.

"Огнем повреждена линия электропередач, горят опоры, летят искры и взрываются баллоны с пропаном", — такой ситуацию увидели оперативники уголовного розыска, которые вызвали экстренные службы и приступили к эвакуации спавших и не подозревавших об опасности людей.

Полицейские вывели в безопасное место троих взрослых и пятерых детей, не забыв и про собаку, которая сидела на цепи возле полыхающего дома.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что полицейские, отличившиеся на пожаре, имеют в активе раскрытие серьезных преступлений, в том числе – убийств. Так, капитан Кобалия разобрался в обстоятельствах преступления, датированного 1993 годом – недавно были обнаружены останки жертвы давнего злодеяния. В кратчайшие сроки ему удалось установить подозреваемого, которого впоследствии задержали в Вологодской области.