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7 сентября 201917:19

Захарова напомнила о россиянах, удерживаемых в американских тюрьмах

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова надеется, что послы стран G7 обратят внимание на судьбу россиян, находящихся в американских тюрьмах. Их числе Виктор Бут, Мария Бутина и Константин Ярошенко. Отметив реакцию послов стран G7, которые приветствовали освобождение россиян, находившихся в украинских тюрьмах, Захарова на своей странице в Facebook обратила внимание на судьбу россиян, которые сейчас находятся в американских тюрьмах.

Также стало известно, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Минюст США с просьбой рассмотреть вопрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко. Москалькова предлагает передать Ярошенко России для отбытия наказания в РФ. Она напомнила, что после отбытия более половины срока заключенный может отбыть оставшееся наказание на родине. У Ярошенко эта дата наступает в октябре, напоминает РИА Новости. "Мы надеемся быть услышанными", — говорит омбудсмен.

Летчик Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.

Свою оценку обмену заключенными и задержанными дал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он считает, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной станет импульсом для возобновления режима прекращения огня в Донбассе и исполнения Минских договоренностей. "Я рад обмену заключенными между Украиной и Россией!" — написал Волкер в Twitter.

В субботу днем в Москве приземлился самолет с 35 российскими гражданами, освобожденными в рамках обмена. Обмен состоялся по формуле "35 на 35". 36-м пассажиром на борту стала кошка Машка, привезенная одним из бывших заключенных из украинской тюрьмы.

 

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