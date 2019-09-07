Москалькова встретилась с Вышинским

Правозащитное взаимодействие нужно расширять, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова на встрече с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Нет смысла говорить о виновности, ведь люди не могут быть заложниками политического противостояния. Сегодня день радости, можно дать волю эмоциям, но нужно юридически решать проблемы освобожденных на Украине, оставшихся в статусе обвиняемых и имеющих обязательство являться в суд, для начала определив механизмы явки, добавила омбудсмен.

Борт с 35 россиянами приземлился в московском Внукове в субботу днем. Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Российский лидер Владимир Путин возмутился тем, что Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность, передает РИА Новости.