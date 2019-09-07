Украинских моряков наградили и отправили на медосмотр

Украинских моряков, освобожденных в субботу, 7 сентября, в рамках обмена с российской стороной, наградили орденами. Они также были удостоены новых воинских званий.

Ордена и офицерские кортики им вручил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

Сейчас освобожденные моряки проходят медицинский осмотр, после этого их отпустят домой, пишет ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение удерживаемых радостным событием. Он считает обмен началом реального диалога с Россией и прекращения конфликта на востоке Украины.

Экс-президент страны Петр Порошенко также считает возвращение освобожденных украинцев большим и радостным событием. Вместе с тем он предостерег от расслабленности "в дальнейшей борьбе с заклятым и коварным врагом Украины".

24 украинских моряка, которые были в группе удерживаемых лиц, обмененных по формуле "35 на 35" РФ и Украиной, находились в России под арестом после инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.