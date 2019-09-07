Пришлось стрелять: череповецкие полицейские задержали пьяного юношу без прав. Видео

Погоня за нарушителем в Вологодской области закончилась стрельбой и ДТП – видео с регистратора полицейской машины обнародовала пресс-служба регионального УМВД РФ.

По данным ведомства, ранним утром в минувшую пятницу 6 августа, инспектор ДПС обратил внимание на автомобиль Renault, двигавшийся с нарушением правил дорожного движения и мешавший другим транспортным средствам.

Нарушитель отказался остановиться и попытался скрыться. В ходе завязавшейся погони, в которой приняли участие сразу несколько экипажей, полицейские применили табельное оружие и прострелили два колеса у машины лихача.

После этого Renault вылетел с дороги и врезался в столб – задерживать несговорчивого водителя стражам порядка пришлось под искрами из поврежденной проводки.

Как выяснилось, у водителя – молодого человека 2001 года рождения, не было прав, а сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь его ожидает административные арест и крупный денежный штраф.