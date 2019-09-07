США и ЕС отреагировали на российско-украинский обмен

Американский лидер Дональд Трамп в Twitter поздравил Россию и Украину с обменом заключенными и выразил надежду, что это первый шаг по направлению к миру.

В заявлении посольства США в Киеве также с большой воодушевленностью говорится о начале активного диалога между ранее противостоящими странами. Штаты призвали Россию освободить и других украинцев, несправедливо задержанных на территории РФ.

В Twitter выразил свою радость председатель Европейского совета Дональд Туск. К поздравлениям присоединились глава Европарламента Давид Сассоли, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир и правозащитная организация Human Rights Watch, представители ООН, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд расценил обмен заключенными как важную составляющую выполнения Минских соглашений, передает "Интерфакс".

Россия и Украина провели взаимное освобождение удерживаемых граждан в формате "35 на 35" 7 сентября. На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов, украинские моряки, задержанные после инцидента в Керченском заливе, и другие задержанные. В Москву среди прочих прибыли журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении рейса MH17 Владимир Цемах.