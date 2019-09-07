Формула-1. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Италии

На автодроме в Монце завершилась квалификация Гран-при Италии. Победу в ней одержал пилот Ferrari монегаск Шарль Леклер. Он показал лучшее время дня, проехав один из кругов за 1 минуту 19,307 секунды.

Вторым стал британец Льюис Хэмлитон из Mercedes (+0,039). Его партнер по команде финн Валттери Боттас показал третий результат (+0,47).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят не сумел пробиться в первую десятку, расположившись на 13-й позиции. Напарник россиянина француз Пьер Гасли занял 15-е место.

Главная гонка Гран-при Италии состоится 8 сентября. Она начнется в 16:10 по московскому времени.