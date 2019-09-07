Путин – Додону: мы редко встречаемся, но всегда с пользой

Стабилизация ситуации в Молдавии дает возможность для дальнейшего развития отношений Москвы и Кишинева. Об этом в субботу, 7 сентября, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молдавским лидером Игорем Додоном, который прибыл в Москву с рабочим визитом.

"Мы с вами редко встречаемся, но всегда с пользой", — отметил Путин, слова которого приводит "Интерфакс".

Додон, со своей стороны, поблагодарил российского президента за поддержку и отметил, что то, что произошло в Молдавии в начале июня, стало новым шансом для развития страны.

"С июня в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакт на всех уровнях", — цитирует слова молдавского президента РИА Новости.

Он сообщил, что в сентябре планируется провести заседание молдавско-российской межправительственной комиссии, первое за последние три года. Кроме того, в этом же месяце в Кишиневе пройдет инвестиционный форум.

В переговорах двух президентов также участвуют с российской стороны вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак, а с молдавской — вице-премьер по реинтеграции, сопредседатель межправкомиссии Василий Шова.

В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошли Партия социалистов, поддерживающая Додона и выступающая за восстановление отношений с Россией, и проевропейский блок Acum.