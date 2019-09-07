Россияне победили швейцарцев в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Мужская сборная России по пляжному футболу оказалась сильнее команды Швейцарии со счетом 5:1 в третьей игре группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош.

В составе победителей хет-трик оформил Борис Никоноров (17-я, 22-я и 27-я минуты). Еще дважды за россиян отличился Остап Федоров (3-я, 35-я). Единственный мяч у проигравших записал на свой счет Энджело Ширинци (5-я).

Российские футболисты вышли на первое место в турнирной таблице группы, набрав шесть баллов после трех встреч. Следом идут белорусы, испанцы и швейцарцы. Сборная России гарантировала себе участие как минимум в матче за третье место.