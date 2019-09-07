В туалете штаба Навального нашли бюллетени

В Санкт-Петербурге ведется доследственная проверка по факту обнаружения избирательных бюллетеней в штабе Алексея Навального. Их нашли в туалете штаба, находящегося в одном из домов по Вознесенскому проспекту.

Перед этим в правоохранительные органы поступило заявление о том, что в помещении штаба находятся бюллетени, сообщает Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу. В ходе осмотра штаба в туалете действительно было обнаружено несколько десятков бюллетеней для голосования на предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Кандидатов трое: самовыдвиженец, врио губернатора северной столицы Александр Беглов, Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Четвертый зарегистрированный кандидат в губернаторы — режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко — отказался от участия в выборах.

Всего в единый день голосования пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня в 85 регионах России, напоминает ТАСС. В частности, предстоит избрать депутатов 13 заксобраний и городских Дум в 22 административных центрах, губернаторов 16 регионов и глав муниципальных образований в трех региональных столицах. Также 8 сентября пройдут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.