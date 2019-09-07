Чикагский полицейский расстрелял похитителя людей. Видео

В Сети появилось видео с нательной камеры полицейского из Чикаго, застрелившего подозреваемого. Инцидент произошел еще 8 июля текущего года, однако запись, согласно действующим правилам, была опубликована только сейчас.

Как сообщают СМИ, накануне последнего дня своей жизни 42-летний Луис Васкес похитил пару знакомых – 40-летних мужчину и женщину. Злоумышленник отвез их в квартиру, где удерживал против воли. Надев на пленников наручники, преступник отправился спать.

Примечательно, что цель похищения до сих пор неизвестна.

Под утро узникам удалось сбежать – вскоре на них наткнулся патрульный. Узнав от беглецов все подробности произошедшего, полицейские отправились в "гости" к Васкесу.

Правоохранители застали подозреваемого лежащим на диване. Вопреки призывам оставаться на месте и не двигаться, похититель попытался вскочить на ноги.

Сотрудник, вошедший в помещение первым, разглядел в руке Васкеса пистолет, и трактовал действия оппонента как потенциально опасные, после чего открыл огонь на поражение.

Подозреваемый получил несколько огнестрельных ранений, однако его успели доставить в больницу, где он и скончался.

Комиссия, которой предстоит оценить правомерность действий сотрудника, до сих пор не вынесла свой вердикт.