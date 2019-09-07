Следком сообщил о травмировании екатеринбургских заключенных

Несколько заключенных в колонии в Екатеринбурге травмировали себя в знак протеста, сообщает уральский портал e1.ru. В частности, утверждается, что заключенные ИК-2 вскрыли вены, выражая протест против телесных наказаний. По данным портала, который ссылался на родственников осужденных, речь идет о 200 заключенных.

Однако региональный Следком утверждает, что о массовом инциденте речь не идет. Установлено, что несколько заключенных травмировали себя сами, однако их гораздо меньше, чем сообщалось в СМИ. По заключению медиков, повреждения характеризуются как незначительные и не представляют опасности для жизни и здоровья. Сейчас в исправительном учреждении выясняются все обстоятельства инцидента, устанавливается точное число пострадавших. К проверке подключена и прокуратура.

Ранее во время этапирования подобным способом заключенные пытались устроить диверсию с целью остановить поезд и попытаться сбежать из-под стражи.