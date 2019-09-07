Обмен между Москвой и Киевом: подробности

Россия и Украина в субботу обменялись задержанными гражданами двух стран.

Подготовку к обмену начали заранее. В пятницу вечером у СИЗО "Лефортово" появились два серебристых автобуса. Чтобы заехать внутрь, водителям пришлось вручную убирать бетонные преграды. После этого автобусы попали на территорию, и ворота за ними закрылись.

Ночью к СИЗО и обратно постоянно курсировали машины оперативных служб. А уже этим утром, в 6:30, к "Лефортово" в сопровождении большого кортежа из машин МВД и ФСБ приехал белый автобус. Внутри, по данным журналистов, находились бойцы спецназа. Они в характерном черном обмундировании выходят на улицу, всего несколько десятков человек. Не исключено, что по принципу "один боец спецназа для охраны одного гражданина Украины". Перед спецназом в таких ситуациях прежде всего стоит вопрос физической защиты опекаемых. Это делается на тот случай, если вдруг кто-либо попытается помешать этому важному и для России, и для Украины обмену.

Через два часа ворота открылись и кортеж двинулся. Первыми пошли машины 2-го отдельного специализированного батальона на спецтрассе ДПС Московского полицейского главка. Офицеров этого подразделения называют спецназом ГИБДД. Они не оформляют аварии и работают по всей Москве, без привязки к территории. Первая машина перекрыла улицу. Еще три полицейских авто с включенными спецсигналами выехали за ворота. Затем шел микроавтобус спецслужб. Следом — те самые серебристые автобусы.

На секунду автоматический шлагбаум опустился. Первый автобус притормозил. Но шлагбаум подняли в ручном режиме, и транспорт выехал за территорию СИЗО. Через затонированные стекла нельзя было разглядеть людей. И это тоже вопрос безопасности обмена. Посторонние не должны были знать, кто сидит на каких местах. Кортеж с беззвучными спецсигналами двинулся в аэропорт. В это время журналисты всматривались в небо, и кто-то заметил Ан с характерной гравировкой на хвосте.

В этот момент Ту 204-300 Летного отряда "Россия" приземлялся в аэропорту Борисполь. Он прилетел забирать тех, кто вскоре должен был оказаться в Москве. Оба самолета, из Москвы и из Киева, стартовали одновременно. И вот встреча и первые поздравления.

Кто один, кто с родными. В числе последних с трапа спустился журналист Кирилл Вышинский. Его встречали коллеги. Глядя на этот момент, испытываешь искреннюю радость.

Когда российский борт оказался во Внукове, на Украине ждали тот самый Ан. В аэропорт приехал президент Владимир Зеленский. Рукопожатие с ним, и объятия с родными.

В те же минуты в подмосковном Внукове уже свободные бывшие арестанты украинских СИЗО погрузились в те самые два серебристых автобуса. А журналист Кирилл Вышинский еще долго отвечал на вопросы коллег. Всех интересовало, какие эмоции он испытывает на родной земле.

"Нет слов, описать невозможно! Это запах страны, меня переполняют эмоции!" — делится впечатлениями Вышинский.

В сопровождении ведущего программы "Вести недели" на телеканале "Россия" Дмитрий Киселева Кирилл отправился в родную редакцию информационного агентства "Россия сегодня". Пресс-конференция с участием Вышинского назначена на понедельник, 9 сентября.