"Йокерит" разгромил рижское "Динамо" в матче КХЛ

Матчем в Хельсинки между местным "Йокеритом" и рижским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финские "шуты" забросили семь шайб в ворота гостей, добившись победы со счетом 7:2.

У хозяев льда дубль оформил Никлас Енсен. Также за "Йокерит" шайбы забросили Стив Мозес, Петер Регин, Петри Контиола, Микко Лехтонен и Ахти Оксанен. У рижан дважды отличился Якоб Берглунд.

В следующем туре "Йокерит", одержавший первую победу в нынешнем сезоне, отправится в Череповец, где 11 сентября сыграет с "Северсталью", а рижское "Динамо" в гостях встретится с нижнекамским "Нефтехимиком". Игра состоится 9 сентября.