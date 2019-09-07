Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха

Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию просит выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.

Голландские следователи уже допрашивали Цемаха на Украине – еще до обмена заключенными с Москвой.

Кроме того, министр иностранных дел Стеф Блок сообщил: Амстердам сожалеет, что Цемах стал участником обмена и вернулся в Россию, передает "Интерфакс".