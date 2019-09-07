СП-2: Шойбле поведал о разрушенном доверии

Позиция Германии в вопросе реализации проекта "Северный поток-2" привела к подрыву доверия к Берлину со стороны восточноевропейских партнеров, заявил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.

"Игнорирование видения наших восточных соседей не относится к лучшим сторонам германской политики и разрушило много доверия", — цитирует слова немецкого политика ТАСС.

Тем не менее Шойбле подверг критике противников "Северного проекта-2", поскольку они выступили против этого проекта лишь впоследствии. По его мнению, саботаж проекта "окольными путями" не является разумным решением.

Строительство газопровода "Северный поток-2" на данный момент завершено на три четверти. Трубопровод пойдет в обход Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран, через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Пока согласия на строительство не дала только Дания. Общая мощность двух ниток газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа, стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро.