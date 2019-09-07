Обмен с Киевом: большинство прилетевших в Москву — украинцы

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся. 7 сентября днем самолеты практически синхронно приземлились в Москве и Киеве.

Вот он — среднемагистральный Ту-204-300 с эмблемой специального авиаотряда "Россия". По трапу спускаются 35 человек, которые содержались в украинских тюрьмах фактически в заложниках. Россия уже несколько лет предпринимала все возможные усилия, чтобы вызволить их из-за решетки. Все они с вещами, кто-то — прямо из камеры.

Кирилл Вышинский — руководитель "РИА Новости-Украина". Объятья с друзьями и коллегами. Слезы радости на глазах.

"Я наполнен адреналином, во мне все бурлит. Честно скажу, что, наверное, за последнюю неделю я никогда так не нервничал. В тюрьме в какой-то момент все становится ровным", — сказал Вышинский.

Он Кирилл провел 413 дней в тюрьме, причем арестован был по надуманным обвинениям, по сути, за свою профессиональную деятельность. Свою невиновность готов отстаивать в любых украинских судебных инстанциях.

"С семьей, конечно, увижусь в первую очередь, прямо сейчас. Как-то приду в себя и буду думать, что делать дальше в судах. Это раз. А второе — как осмыслить то, что со мной произошло", — сказал Вышинский.

- Но жизнь на Украине уже невозможна?

- Не знаю. Я не уверен. Она была бы невозможна, если бы я чувствовал какую-то внутреннюю вину перед Украиной за то, что произошло. Я не чувствую вины. Я реально ни в чем не виноват. И я уверен, что это докажет суд, — признался Вышинский.

Его поддерживало все журналистское сообщество. Многие знакомы с ним лично и теперь в освобождении видят признак возможного потепления между Россией и Украиной.

"На самом деле подвижки есть, потому что при Порошенко это было бы абсолютно невозможно представить. Отношения были настолько испорчены, что президент Путин просто-напросто не брал трубку, когда Порошенко ему звонил. И это были полный клинч и фатальная история для Украины и неприятная для России. Сейчас, я считаю, Зеленский, пойдя на эту акцию, улучшил переговорные позиции", — подчеркнул заместитель гендиректора ВГТРК, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв.

За судьбой Кирилла Вышинского внимательно следили российский МИД и правозащитные организации.

"Вышинский теперь — символ борьбы за свободу слова и справедливость. Нужно расширять правозащитное взаимопонимание. Президент не только словом, но и делом показывает, что мы своих не бросаем. Никто не должен страдать за свою позицию", — уверена уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Удивительно, но среди прилетевших сегодня в Москву большинство — украинцы, то есть Киев меняет своих граждан на своих же, только у них кардинально различается мировоззрение.

К слову, работать украинской прессе у правительственного терминала аэропорта Внуково сегодня никто не запрещал и не мешал.