День Москвы: рок-н-ролл, хороводы, танцы до упаду

Москва — именинница. В столице отмечают День города.

История страны, история Москвы, история ВДНХ — все в одной только песне, вместе с ней и начинается праздник лучшего города Земли.

Ностальгические мелодии — на грандиозном концерте прямо у фонтана "Дружба народов". Именинница принимает поздравления высоких гостей.

"Мы видим, как преобразилась столица за последние годы. Сделано много. Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль, нашу Москву, которую все мы любим и которой по праву гордимся. Так держать, дорогие москвичи. С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине", — сказал президент Владимир Путин.

"Нас в Москве 12,5 миллиона человек. Мы все разные, у нас разные взгляды, разный возраст, разные профессии, но нас всех объединяет любовь к нашему городу и нашей стране. С праздником! Да здравствует Москва, да здравствует Россия!" – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Президент Путин на ВДНХ — в компании Нурсултана Назарбаева. Хором и подпевают городскому гимну, слова которого знает весь бывший Советский Союз. Это грандиозное открытие отреставрированного павильона "Казахстан". Роскошный дворец долгие годы скрывался за серыми стенами "Металлургии" — и вот исторические барельефы вернулись. Да еще и традиционная юрта раскинулась у порога. И прямо на ступенях павильона — импровизированный базар — как же без нег­­­­­­­­­­­­­­­­­­о. Все, чем богат солнечный Казахстан: урожай как раз – арбузы, дыни, виноград и, конечно, яблоки — легендарный алматинский ароматный известный на весь союз "Апорт". Такие яблони растут только в Алматинской области.

Молодые деревья начинают плодоносить только спустя 7 лет. Павильон восстановили гораздо быстрее. Здесь теперь прекрасно все: изящный узор фасада, уникальный купол цветного стекла и, конечно, девушки. У казашки, как и у москвички, две косички, а еще 70-сантиметровый свадебный головной убор. саукеле.

Но в павильоне решались вопросы космического масштаба. Россия и Казахстан вместе строят космический ракетный комплекс "Байтерек", что значит "древо жизни". Владимир Путин предложил комплекс переименовать в Нурсултан. В честь первого президента республики.

Павильон "Казахстан" Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева провожал уже под "Калинку". И эти звуки закружили ставшую и центром и символом праздника Выставку достижений народного хозяйства, у которой в этом году юбилей.

ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ и снова ВДНХ — за 80 лет менялись названия , низменной оставалась только любовь москвичей и гостей столицы. Рекорд прошлого года — 30 миллионов посетителей.

В честь праздника и пешеходной Тверская — превратилась в филиал ВДНХ, здесь появились и невысокие "Рабочий и колхозница" и макет арки Северного входа. По главной улице гуляют с оркестром, а в толпе горожан и мэр Собянин.

В любимой Москве живут, работают, творят, а еще воспитывают будущих чемпионов, как Ирина Винер-Усманова в новом Дворце художественной гимнастики, что раскинулся в "Лужниках". Красиво побеждать учат под золотой крышей, в окружении панорамных окон и хохломских узоров.

Построенный под чутким контролем прославленного тренера здесь есть даже интерактивный Музей художественной гимнастики. А тренировки не отменяет даже праздник: на ковре — звезды нашей сборной.

Владимир Путин аплодирует сегодня не только нашим художницам. По соседству во Дворце водных видов спорта уже готовятся к Олимпиаде в Токио. На месте старого комплекса, который помнит и чемпионаты мира, открываются современный 50-метровый бассейн для профессионалов и целый аквапарк — 9 горок — это уже подарок москвичам.

В парке "Зарядье" — танцы до упаду. А в Царицыно — "Виртуозы Москвы" поздравляют с праздником. Шляпный парад в "Сокольниках", в Парке Горького — весь этот рок-н-ролл. Поклонная города закружилась в хороводе.

А вечером небо над Москвой раскрасят залпы салюта – 872-й день рождения отмечает солнечный, родной и навсегда любимый город.