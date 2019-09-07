"Ак Барс" добился победы над "Сочи" в гостях

Казанский "Ак Барс" одержал вторую победу подряд, обыграв на выезде ХК "Сочи" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу трехкратного обладателя Кубка Гагарина.

В составе казанского клуба отличились Дмитрий Воронков, Кирилл Петров, Мэттью Фрэттин, Владимир Ткачев, Микаэль Викстранд и Вячеслав Основин. У хозяев льда шайбы забросили Никита Точицкий, Андрей Алтыбармакян и Мальте Стремвалль.

13 сентября "Ак Барс" на домашней арене сразится с магнитогорским "Металлургом", а сочинские хоккеисты 10 октября на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом".