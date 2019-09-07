Поклонская: из Сенцова будут лепить героя, но он останется террористом и слабаком

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая выступала государственным обвинителем при аресте осужденного за терроризм украинца Олега Сенцова, назвала его освобождение "крайне вынужденной мерой".

"Сенцов – это террорист, который вынашивал планы страшного преступления, которое могло привести к многочисленным человеческим жертвам среди мирного населения", — приводит слова Поклонской РИА Новости.

По ее мнению, освобождение Сенцова является "скорее исключением из правил", и российское руководство пошло на это, "чтобы вернуть домой наших ребят, похищенных киевской властью и незаконно удерживаемых в тюрьмах".

Теперь, продолжила парламентарий, на Украине из Сенцова на Украине "будут лепить национального героя", однако он "навсегда останется террористом, слабаком и трусом, готовым исподтишка направить оружие на стариков, женщин и детей". Она добавила, что именно таким увидела его в первый раз в суде после ареста.

Поклонская поддерживает проведенный 7 сентября Россией и Украиной обмен осужденных и задержанных граждан по формуле "35 на 35". Она выразила надежду, что он станет первым шагом на пути к нормализации отношений между двумя странами.