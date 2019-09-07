Оркестр Бриттена – Шостаковича готовится к большому туру

9 сентября в Сочи начнется большой тур первого в истории британско-российского оркестра имени Бриттена — Шостаковича. Как музыканты пытались сыграться и найти общий язык?

В его жизни были выступления в залах консерватории, но покорять публику на набережной в Сочи пришлось впервые.

"Другая публика, и, естественно, программа должна быть другой, более понятной ей. Поэтому пришлось немножко подумать, прежде чем выходить", — сказал музыкант фестивального оркестра Бриттена – Шостаковича Максим Кузнецов.

Впрочем, выходить на такие репетиции в составе нового международного оркестра и для российских, и для британских музыкантов — опыт во многом новый.

"В Англии немного другой подход к исполнению классической музыки, отличается образовательный процесс. Но в этом и есть преимущество такого международного проекта: мы учимся друг у друга новым методикам и тем самым расширяем свои знания и навыки", — отметил музыкант Ричард Инглиш.

"Музыкальные термины интернациональны, и поэтому нам очень легко находить общий язык между собой. И в группах вообще не возникает каких-то разногласий", — подчеркнул музыкант Владимир Елистратов.

Единственные разногласия у 86 молодых музыкантов возникают в свободное время. Кто-то редкие минуты отдыха между репетициями предпочитает проводить на пляже. Кто-то в это время с удовольствием знакомится с образовательным центром "Сириус". Экскурсия по Ботаническому саду, после гостей везут на олимпийские стадионы, предлагают попробовать себя в роли хоккеистов.

Несмотря на внешнюю легкость и расслабленную атмосферу — когда еще увидишь скрипачей или саксофонистов на сцене в таких пляжных нарядах — репетиции идут до седьмого пота по 5-6 часов в день.

Вечером — общая трехчасовая репетиция. Последние восемь лет британский дирижер Ян Латам-Кениг работает в московском театре "Новая опера". Кому как не ему возглавлять первый российско-британский оркестр.

Его самая любимая книга — "Преступление и наказание" Достоевского. В школе в Лондоне в возрасте 10 лет он участвовал в постановке "Ревизора" по произведению Гоголя. И на вопрос, не боялся ли он браться за такой международный проект в непростой период отношений между нашими странами улыбнувшись отвечает: "даже в самый сложный период холодной войны, когда я рос в Англии, все с нетерпением ждали концерты Ростроповича, Ойстраха, Рихтера, Гилельса, Светланова и других.Я убежден, что восхищение культурой — это возможность создания и укрепления связей между людьми и странами".

Репертуар будущих выступлений целиком составят произведения русских и британских композиторов: здесь будет Бриттен и Шостакович, Чайковский и Рахманинов, Элгар и Прокофьев. Но ждать подборку самых известных классических произведений зрителям не стоит.

После двух концертов в Сочи коллектив ждут в Москве и Петербурге. Затем музыканты отправятся покорять британскую публику.

Ключевое в этой истории — это дружба. Дружба двух великих композиторов ХХ века — Бриттена и Шостаковича. Дружба, вдохновившая современных музыкантов на создание этого оркестр, объединившая этих талантливых артистов из России и Великобритании. А классическая музыка — это, пожалуй, именно то, что со все времена сближало наши страны.