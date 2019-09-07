Проблемы авиакомпаний: Aigle Azur обанкротилась, Norwegian Air Shuttle погрязла в долгах

Тысячи пассажиров застряли за пределами Франции из-за банкротства авиакомпании Aigle Azur. Второй по величине французский перевозчик отменил все перелеты, вернут ли деньги за купленные билеты, пока неизвестно. В Министерстве транспорта страны сообщили, что ведутся переговоры с Air France, чтобы забрать людей из-за границы бортами их компании.

Тем временем, с финансовыми проблемами столкнулась еще одна европейская авиакомпания — лоукостер Norwegian Air Shuttle. У перевозчика нет денег, чтобы погасить долги на сумму в почти 400 миллионов долларов. Руководство попросило держателей облигаций об отсрочке выплат, передает "Россия 24".