Шеремет предложил обменяться с Украиной судами

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет выступил с предложением в качестве жеста доброй воли вернуть Украине три военных корабля, задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы. Украинская же сторона в ответ должна возвратить незаконно удерживаемые российские суда, в том числе крымский сейнер "Норд", указал парламентарий.

Он отметил, что нынешняя выдача украинских моряков является жестом доброй воли со стороны России. "Но это не означает, что за преступления против России и российского Крыма можно уйти безнаказанными. Любые провокации будут жестко пресекаться", — приводит слова Шеремета РИА Новости.

Он призвал сделать все возможное, чтобы "обнулить" ситуацию в отношениях между РФ и Украиной "и не позволить претворить в жизнь воинствующий сценарий, который писал предшественник Зеленского на президентском посту, разыгрывая провокацию в Керченском проливе".

Судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками в Азовском море весной 2018 года. Экипаж смог вернуться на родину только через полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе того же года в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".