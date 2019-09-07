Сборная Косово одержала волевую победу над Чехией в квалификации Евро-2020

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная Косово на поле стадиона "Фадиль Вокри" в городе Приштина обыграла национальную команду Чехии со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Ведат Мурики и Мергим Войвода, забившие на 20-й и 60-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 16-й минуте отличился Патрик Шик.

Косово одержало вторую победу кряду и с восемью очками занимает второе место в группе А, а Чехия расположилась на третьей строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем матче турнира Косово 10 сентября на выезде сыграет с Англией, а чехи в тот же день встретятся с черногорцами.