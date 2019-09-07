Матч "Зенит" – "Арсенал" откроет программу девятого тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание матчей девятого тура чемпионата России. Откроет тур в пятницу, 13 сентября, противостояние "Зенита" и "Арсенала" в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 по московскому времени.

На следующий день, 14 сентября, московский "Спартак" на поле "Открытие Арены" примет "Урал" из Екатеринбурга, а столичный "Локомотив" на выезде сыграет с "Сочи". Матчи начнутся в 16:30 и 19:00 соответственно.

В воскресенье, 15 сентября состоятся три встречи: "Оренбург" – "Рубин" (14:00), "Тамбов" – ЦСКА (16:30) и "Краснодар" – "Крылья Советов" (19:00). Закончится тур в понедельник матчами "Динамо" – "Уфа" (20:00) и "Ростов" – "Ахмат" (20:30).

Как сообщает пресс-служба РПЛ, расписание следующих туров будет опубликовано позже.

Напомним, после восьми матчей чемпионата России в турнирной таблице с 17 очками лидируют "Краснодар", "Зенит" и "Ростов". На четвертом месте расположился ЦСКА (16), на пятом – "Локомотив" (14), на шестом – "Спартак" (14), на седьмом – "Арсенал" (13), на восьмом – "Урал" (10), на девятом – "Рубин", а замыкает первую десятку "Рубин" (10).