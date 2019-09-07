UFC 242. Тухугов и Мерфи завершили бой ничьей

В рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 242 в Абу-Даби российский боец полулегкого веса Зубайра Тухугов встречался с новичком лиги Лероном Мерфи из Великобритании.

По итогам трех раундов судьи засчитали ничью – 29:28, 28:29, 28:28. Для Тухугова этот поединок в UFC стал пятым, ранее россиянин одержал три победы и потерпел одно поражение.

В рамках предварительного карда турнира немец Оттманн Азайтар нокаутировал в первом раунде финна Теему Пакалена. Канадка Сара Морас досрочно взяла верх в противостоянии с грузинкой Лианой Джоджуа.

Напомним, в главном поединке UFC 242 россиянин, чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье. Помимо Нурмагомедова, в основном карде выступят еще трое россиянин: Ислам Махачев подерется с Дэви Рамосом, Майрбек Тайсумов – с Карлосом Диего Феррейрой, а Шамиль Абдурахимов – с Кёртисом Блейдсом.