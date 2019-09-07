Путин и Назарбаев обсудили идеальное сотрудничество

Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает канал "Россия 24".

Ранее они посетили на ВДНХ реконструированный павильон "Казахстан".

На встрече в Кремле обсудили двустороннее сотрудничество.

"Нет необходимости лишний раз подчеркивать, что вы в значительной степени являетесь строителем российско-казахстанских отношений, которые достигли беспрецедентно высокого уровня… нет сферы деятельности, где мы бы не достигли впечатляющих результатов. Мы всегда рады вас видеть, и мне приятно, что продолжаются наши личные контакты", — сказал президент.



"Казахстанско-российские отношения идеальные, можно сказать, примерные для всех других государств. Я все делал, чтобы это было. Надеюсь, оно будет продолжено. Я за этим смотрю. Потому что это, во-первых, выгодно Казахстану, во-вторых, это необходимо всем нам, и Евразийский экономический союз, который мы выстрадали с вами, построили, работает, несмотря ни на что, развивается, приносит пользу всем нашим странам", — ответил ему экс-лидер Казахстана.