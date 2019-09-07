Российские дети вернулись из Сирии в Москву

Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она написала, что в самолете дети уснули сразу после еды, которая очень отличалась от тюремной. "В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет", — рассказала детский омбудсмен.

"Мы дома, все плохое позади", — резюмировала Кузнецова.

Как уточняет "Иинтерфакс", с сирийской базы Хмеймим в российскую столицу доставлены четверо российских детей. По возвращении на родину их обследуют в Национальном центре здоровья детей.

По данным РИА Новости, эти дети являются гражданами России, они родились в сирийских тюрьмах. Там они отказались потому, что их матери были осуждены. Детям от пяти до девяти лет.