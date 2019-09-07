Англия разгромила Болгарию в квалификации Евро-2020, у Кейна – хет-трик

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2022 года сборная Англии на поле стадиона "Уэмбли" в Лондоне разгромила команду Болгарии. Подопечные Гарета Саутгейта отправили в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи хет-трик оформил Харри Кейн, забивший мячи на 24-й, 49-й (пен.) и 73-й (пен.) минутах, а также единожды на 55-й минуте отличился Рахим Стерлин. Кейн и Стерлинг, помимо голов, записали на свой счет по одной голевой передаче.

Англия одержала третью победу кряду в турнире и с девятью очками вышла в лидеры группы А, а Болгария, потерпевшая поражение в третьей игре кряду, расположилась на пятой строчке, имея в активе два очка.

В следующем матче англичане 10 сентября примут Косово, а болгары на следующий день встретятся с черногорцами.