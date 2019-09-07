Сборная Украины одержала четвертую победу кряду в матче отбора Евро-2020

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 сборная Украины в Вильнюсе разгромила национальную команду Литы. Подопечные Андрея Шевченко отправили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Александр Зинченко, Марлос и Руслан Малиновский, забившие на 7-й, 27-й и 61-й минутах соответственно. Марлос, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу.

Украина одержала четвертую победу кряду и с 13 очками лидирует в группе В, а Литва расположилась на пятой строчке, имея в активе одно очко. В следующем матче турнира украинцы 11 октября вновь сыграют с командой Литвы.