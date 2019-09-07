Абдурахимов техническим нокаутом проиграл Блейдсу на турнире UFC 242

Российский боец смешанных единоборств Шамиль Абдурахимов, выступающий в тяжелом весе, проиграл техническим нокаутом американцу Кертису Блейдсу на турнире UFC 242 в Абу- Даби.

Трехраундовый поединок досрочно завершился во второй пятиминутке. Блейдс локтем сломал нос россиянину, в связи с чем судья остановил поединок. Для 38-летнего россиянина это поражения стало пятым при 20 победах, а на счету американца теперь 12 побед и два поражения.

Напомним, в главном поединке UFC 242 россиянин, чемпион организации в легком весе, Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье