При пожаре на судне в Германии пострадал российский моряк

Гражданин России пострадал при пожаре, который возник на борту судна "Келли", шедшего по реке Эльба из Роттердама в Калининград. По предварительной информации, в результате ЧП погиб один человек.

Как сообщает посольство России в Германии в своем Facebook, пожар произошел в минувшую пятницу, 6 сентября. Он возник в машинном отделении судна. Пострадавший россиянин является членом экипажа. Он получил незначительные ожоги и сейчас находится в клинике, его состояние стабильное. Его и других пострадавших доставили на лечение в Гамбург.

Российские дипломаты находятся немецкими правоохранительными органами и выясняют обстоятельства случившегося.

По информации ТАСС, инцидент произошел неподалеку от немецкого города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония). В Германской службе расследования аварий на море сообщили, что при пожаре погиб один и пострадали двое членов экипажа, который состоит из 11 россиян и двух украинцев.