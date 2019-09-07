UFC 242. Ислам Махачев одержал шестую победу кряду

Российский боец смешанных единоборств в легком весе Ислам Махачев в рамках основного карда турнира UFC 242 в Абу-Даби одержал победу в поединке с бразильцем Дэви Рамосом.

Трехраундовый бой завершился победой россиянина единогласным решением судей – 29:27, 30:26, 30:26. Для 27-летнего бойца эта победа стала шестой кряду. Всего на его счету 18 побед при одном поражении.

Напомним, в главном поединке UFC 242 россиянин, чемпион организации в легком весе, Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Дастином Порье