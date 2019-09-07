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Ситуация на Украине 40 минут назад

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7 сентября 201923:01

Путин и Зеленский провели переговоры и положительно оценили обмен заключенными

По инициативе украинской стороны состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны дали позитивную оценку событиям дня 7 августа – освобождению и передаче лиц, удерживавшихся на Украине и в России.

Лидеры двух стран особенно подчеркнули гуманитарный аспект состоявшейся акции, передает телеканал "Россия 24". Обмен заключенными имеет большое значение для нормализации и оздоровления отношений между двумя странами.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты обсудили и внутренние проблемы Украины. Была подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе и разведения сил и средств на линии соприкосновения. Владимир Путин также отметил, что необходимо продолжить подготовку саммита в "нормандском формате", чтобы встреча стала результативной. Лидеры условились о дальнейших контактах.  

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