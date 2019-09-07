Нурмагомедов "задушил" Порье и во второй раз защитил пояс чемпиона UFC

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во второй раз в карьере защитил свой титул. В рамках турнира UFC 242 30-летний россиянин победил американца Дастина Порье.

Пятираундовый поединок проходил в Абу-Даби и досрочно завершился в третьей пятиминутке: Хабиб доминировал в первом раунде, затем пропустил несколько опасных ударов во втором и вновь перевел соперника в партер. В начале третьего раунда Порье попытался вывести Хабиба на "гильотину", но россиянин выбрался из захвата и "задушил" американца.

Для Нурмагомедова эта защита стала второй. В первой россиянин победил ирландца Конора Макгрегора. Таким образом, Хабиб одержал 28 побед в 28 боях по правилам ММА.