"Правая рука" Терезы Мэй покинула кабмин Британии вслед за внуком Черчилля

"Правая рука" Терезы Мэй, экс-глава МВД, а ныне министр труда и пенсий Амбер Радд покинула кабмин и партию Консерваторов Британии. Она сделала это из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

В своем Twitter министр написала, что сдала мандат Консервативной партии и покинула свой пост, так как не могла больше оставаться безучастной к тому, что из правительства выгоняют "хороших, лояльных консерваторов".

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES