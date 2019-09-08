"Правая рука" Терезы Мэй покинула кабмин Британии вслед за внуком Черчилля

"Правая рука" Терезы Мэй, экс-глава МВД, а ныне министр труда и пенсий Амбер Радд покинула кабмин и партию Консерваторов Британии. Она сделала это из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

В своем Twitter министр написала, что сдала мандат Консервативной партии и покинула свой пост, так как не могла больше оставаться безучастной к тому, что из правительства выгоняют "хороших, лояльных консерваторов".

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019

Радд имеет в виду исключение из партии 21 депутата-консерватора, которое осуществил Джонсон. Эти политики, среди которых – внук Черчилля Николас Соамс, недавний канцлер Филип Хаммонд и бывшие министры, проголосовали против призыва премьера экстренно рассмотреть законопроект о переносе Brexit.

Амбер Радд уверила, что она по-прежнему остается верна ценностям "Единой Нации", ради которых пришла в политику.