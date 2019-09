Скандал на Евро. Французы перепутали гимн Албании, а затем назвали их армянами

В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Франции принимала команду Албании. Встреча завершилась победой хозяев поля с крупным счетом, но запомнится скандалом.

Перед стартом игры сотрудники стадиона "Стад де Франс" в Париже перепутали гимны и по ошибке включили национальный гимн Андорры. Футболисты сборной Албании отказались начать встречу до тех пор, пока не прозвучит гимн их страны.

Пока французы исправляли ошибку, произошел еще один казус: диктор стадиона принес извинения болельщикам и футболистам сборной Армении, перепутав название страны.

😳 One of the most embarrassing reasons for a kick-off to be delayed?



🙈 France played Andorra's national anthem instead of Albania's! The players reaction says it all...pic.twitter.com/Y7ip2bWq14