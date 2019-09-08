Рамзан Кадыров: великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил сопернику

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы российского бойца, чемпиона UFC в легком весе, Хабиба Нурмагомедова в поединке с американцем Дастином Порье.

"Великолепная победа Хабиба, никаких шансов не оставил, – заявил Кадыров, слова которого приводит ТАСС. – Поздравляю его отца, Абдулманапа. Это великолепная победа и его заслуга".

Напомним, Хабив в третьем раунде поединка в Абу-Даби "задушил" Порье и во втором раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. На счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.