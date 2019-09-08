Нурмагомедов побил рекорд Емельяненко по количеству побед кряду

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье и превзошел рекорд Федора Емельяненко по числу побед кряду.

Серия Емельяненко из 27 побед длилась с 2001 по 2010 год. Для Нурмагомедова победа над Порье стала 28-й по правилам ММА. Мировой рекорд принадлежит американцу Трэвису Фултону, на счету которого 40 побед кряду.

Напомним, Хабив в третьем раунде поединка в Абу-Даби "задушил" Порье и во втором раз в карьере защитил титул чемпиона UFC.