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8 сентября 201901:30

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

Бьянка Андрееску (слева) и Серена Уильмся

Бьянка Андрееску (слева) и Серена Уильмся
EPA

Канадская теннисистка, 15-я ракетка мира Бьянка Андрееску в финале открытого чемпионата США (US Open) в двух сетах за один час 40 минут обыграла американку Серену Уильямс – 6:3, 7:5.

Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Таким образом, 19-летняя Андрееску завоевала первый титул "Большого шлема", третий трофей в карьере. По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.

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