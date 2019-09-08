Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии, сменил министра энергетики. Он издал указ об освобождении от должности предыдущего министра — Халеда бен Абделя Азиза аль-Фалеха, передает ТАСС.

Вместо него министром энергетики Саудовской Аравии стал принц Абдель Азиз бен Сальман бен Абдель Азиз.