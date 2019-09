Агент Скалли превратится в Маргарет Тэтчер: новая роль Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон, прославившаяся благодаря роли агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы", получит роль премьер-министра Маргарет Тэтчер в сериале "Корона". Об этом сообщается в Twitter, посвященном сериалу.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk