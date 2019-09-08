Агент Скалли превратится в Маргарет Тэтчер: новая роль Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон, прославившаяся благодаря роли агента Даны Скалли в сериале "Секретные материалы", получит роль премьер-министра Маргарет Тэтчер в сериале "Корона". Об этом сообщается в Twitter, посвященном сериалу.

Gillian Anderson will play Margaret Thatcher in The Crown Season Four, now in production. pic.twitter.com/OVCO8o2bVk — The Crown (@TheCrownNetflix) September 7, 2019

Андерсон появится в четвертом эпизоде. Она признается, что взволнована полученной возможностью сыграть сложную, неоднозначную женщину.

Третий сезон сериала "Корона" стартует 17 ноября 2019 года на канале Netflix. Когда выйдет четвертый сезон, пока не объявляется.