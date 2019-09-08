Тысячи жителей Дагестана праздную победу Нурмагомедова. Видео

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в главном поединке турнира в Абу-даби победил американца Дастина Порье. Тысячи жителей Дагестана вышли на улицы отпраздновать победу соотечественника.

"Дагестан прямо сейчас", – написал в Instagram глава UFС Дэйна Уайт и прикрепил видео, на кадрах которого можно увидеть пробку из нескольких сотен машин. Водители сигналят и газуют, кто-то и вовсе покинул свое транспортное средство и начал танцевать лезгинку. Спецслужбы также не остались в стороне и включили световые маяки и сирену.

Напомним, Хабиб "задушил" Порье в третьем раунде, тем самым во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.