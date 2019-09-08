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Американское присутствие в Ираке и Афганистане 40 минут назад

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8 сентября 201904:33

Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

EPA

После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). В результате взрыва в афганской столице погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

В своем Twitter Трамп написал, что планировалась его тайная встреча с ключевыми представителями "Талибана" и отдельно с Гани. Однако террористы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Трамп считает, что они сделали это, чтобы "создать ложные рычаги воздействия". Президент США написал, что отменяет и встречу, и мирные переговоры.

Если во время таких переговоров талибы не могут договориться о прекращении огня, они не смогут прийти и к значимому соглашению, заявил Трамп.

Соглашение, о котором упоминает Трамп, состоит из 11 пунктов. Оно было согласовано США и представителями "Талибана" в результате 9 раундов переговоров. Соглашение касается вывода американских войск из Афганистана. Кабул, в свою очередь, обязуется гарантировать неиспользование страны для нападения на США или другие государства.

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