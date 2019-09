Трамп отменил переговоры с террористами и президентом Афганистана

После теракта в Кабуле Дональд Трамп отменил переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани и представителями террористической организации "Талибан" (запрещена в РФ). В результате взрыва в афганской столице погибли 12 человек, в том числе военнослужащий США.

В своем Twitter Трамп написал, что планировалась его тайная встреча с ключевыми представителями "Талибана" и отдельно с Гани. Однако террористы взяли на себя ответственность за теракт в Кабуле. Трамп считает, что они сделали это, чтобы "создать ложные рычаги воздействия". Президент США написал, что отменяет и встречу, и мирные переговоры.

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..