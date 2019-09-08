Единый день голосования - один из самых масштабных за последние годы

В России сегодня проходит Единый день голосования. Он — один из самых масштабных за последние годы: голосуют все регионы страны. В 16 из них проходят прямые выборы глав областей и республик, в 13 — депутатов местного парламента, в четырех — довыборы в Госдуму.

Кроме того, выбирают градоначальников и представительные органы власти. В общей сложности по стране баллотироваться решили почти 120 тысяч человек. Из них более 90 тысяч — это представители политических сил. Остальные идут на выборы самовыдвиженцами. По итогам выборов распределят почти 50 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей, передает телеканал "Россия 24".

Почти во всех регионах участки работают с 8 утра до 8 вечера. Исключение — Башкирия и Тыва, где процедура длится на два часа дольше. Всего в этом году будет работать почти 50 тысяч участков. На большинстве есть технические средства, которые ускорят подведение итогов голосования. Это и комплексы обработки бюллетеней, и средства электронного голосования, и техника для обработки QR-кодов.

В Республике Алтай сегодня выбирают главу региона и состав госсобрания Эл Курултай. В отдаленных поселках провели досрочное голосование. По данным местного избиркома, явка там превысила 50 процентов. В Челябинской и Оренбургской областях выбирают губернаторов. На пост губернатора Оренбуржья претендуют пятеро кандидатов.