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8 сентября 201906:43

Больным остеохондрозом нельзя пить водку, но она может им помочь

Global Look Press

Врачи рассказали о том, как водка может помочь больным остеохондрозом, хотя людям с таким диагнозом нельзя употреблять алкоголь. Водка поможет им при наружном применении: необходимо делать водочные компрессы, которые облегчают боль.

Следует смешать водку с медом, нанести на больную область и укрыть целлофановыми пакетами либо теплыми платками или шарфами. Такой компресс снимет отек, согреет больное место, принесет облегчение от боли, передает РИА Новости. Держать его можно до двух часов.

Остеохондроз называют болезнью современности. Им поражен каждый третий житель планеты. Симптомы заболевания – боли в спине и шее, распространяющиеся на плечи и руки. Нередка и головная боль. При остеохондрозе происходит стирание межпозвоночных дисков.

Людям, страдающим этим заболеванием, нельзя не только употреблять спиртные напитки, но и курить.

 

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