Выборы главы Башкортостана: избирательные участки открылись на час раньше

В Башкортостане избирательные участки открылись на час раньше, чем по всей стране. Там сегодня выбирают нового главу республики. По данным ЦИК региона работают около трех с половиной тысяч участковых избирательных комиссий.

Всего на участках ожидают около 3 миллионов человек, из них 38 тысяч проголосуют впервые, сообщает телеканал "Россия 24".