В Невельске на избирательном участке произошло задымление

В Сахалинской области проходят выборы губернатора. Кандидатов пятеро. Открыты 453 избирательных участка. Серьезных ЧП нет, однако на нескольких улицах Южно-Сахалинска наблюдались перебои с электричеством. На работу участков это не повлияло, передает телеканал "Россия 24".

А вот в Невельске голосование было приостановлено из-за задымления в школе, где находится избирательный участок. Пришлось запломбировать урны. Приехавшие пожарные быстро справились с работой. Никто не пострадал.