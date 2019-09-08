В Москве работают 30 цифровых участков для голосования

В Москве, где проходят выборы в Мосгордуму, первые участки для голосования открылись в шесть часов утра, чтобы могли проголосовать военные, которые занимаются охраной порядка в центре города. Остальные участки заработали в 8 утра. Среди них и 30 цифровых, передает телеканал "Россия 24".

В депутаты Мосгордумы баллотируются 233 кандидата, из них 171 — представители партий и 62 — самовыдвиженцы. В выборах примут участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.